تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري العاشر بغليزان من توقيف 03 أشخاص مسبوقين قضائيا، كانوا يقومون بالسرقة وزرع الرعب في أوساط المواطنين.

تم هذا على إثر عملية شرطة قامت بها المصلحة عبر إقليم الاختصاص، ليتم توقيفهم و بحوزتهم كمية من الأقراص المهلوسة و مشروبات كحولية من مختلف الأنواع بالإضافة إلى أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام، وكذا هواتف نقالة و مبلغ مالي.

وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق المشتبه فيهم وقدموا للعدالة عن تهمة السرقة والحيازة غير المشروعة لمواد مخدرة ومؤثرات عقلية و مشروبات الكحولية بدون رخصة و حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي مع إيداعهم المؤسسة العقابية.

وبالمقابل أوقفت الشرطة شخصا كان يروج للمؤثرات العقلية،وبعد تفتيش مسكنه تم العثور على 109 قرص مهلوس،وقد أحيل على وكيل الجمهورية.