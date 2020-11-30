شيعت ظهر اليوم بمقبرة الشرفاء، ببلدية البرواقية ولاية المدية، جنازة الفقيد الحاج معمر سعد السعود عن عمر ناهز 93 سنة على إثر مرض عضال أرغمه على قضاء ليلة السبت بمستشفى بن يوسف بن خدة.

وقد حضر الجنازة جمع غفير من المواطنين وسط أجواء ميزها الحزن والأسى عن رحيل هذا الرجل الذي يشهد له الجميع بفعل الخير والتضامن مع الفقراء والمعوزين خاصة خلال شهر رمضان المبارك، ومساهمته بماله الخاص في انجاز بيوت الله وكل الأعمال الخيرية التي تشهدها مدينة البرواقية على مدار أيام السنة.