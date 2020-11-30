شيعت ظهر اليوم بمقبرة الشرفاء، ببلدية البرواقية ولاية المدية ، جنازة الفقيد الحاج معمر سعد السعود عمر ناهز 93 سنة على اثر مرض عضال ارغمه على قضاء ليلة السبت بمستشفى بن يوسف بن خدة.

وقد حضر الجنازة جمع غفير من المواطنين وسط اجواء ملؤها الحزن والأسى عن رحيل هذا الرجل الذي يشهد له الجميع بفعل الخير و التضامن مع الفقراء والمعوزين خاصة خلال شهر رمضان المبارك، ومساهمته بماله الخاص في انجاز بيوت الله و كل الاعمال الخيرية التي تشهدها مدينة بالبرواقية على مدار ايام السنة.