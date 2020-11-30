لازال مستوى مناقشة ملفات التنمية بالمجلس الشعبي الولائي بميلة ،بعيدا عن تطلعات المواطنين، و لا يرقى إلى ما ينتظره سكان ميلة الغارقة في مشاكل تنموية خانقة. ذلك ما سجلناه خلال أشغال الدورة العادية الأخيرة للمجلس التي انعقدت اليوم بقاعة الاجتناعات بالولاية، حيث فرق نواب المجلس في مناقشة ملفات بنظرة ضيقة و حسابات جهوية جد محدودة.

و هو ما لمسه كل من حضر الأشغال، أين فضل أغلب المتدخلون رفع انشغالات بلديات مقر سكناهم و دواويرها و مشاتيها، و غابت الموضوعية و الحكمة في تبني انشغالات عامة مواطني الولاية، ليؤكدوا بذلك بأن نظرتهم إلى التنمية بالولاية ، ليست شاملة بل محدودة جدا، بحيث يبحث كل نائب عن خدمة مصالح جهة دون أخرى.

و غابت العديد من البلديات عن أشغال الدورة بغياب تمثيلها بالمجلس،و هذا ما جعل بالبعض يصف الدورة بدورة "الدشرة"و المصالح الضيقة.

و خلال أشغال الدورة، أعلن رئيس المجلس حسام بركات، عن قرار تدعيم مستشفى محمد مداحي بفرجيوة بخزان أوكسجين ثان بقيمة 17 مليون دينار.

و قد صادق الوالي على المقترح، الذي جاء بعد أزمة عاشها المستشفى ذاته يوم الخميس الماضي بعد نفاذ الأوكسجين، قبل أن يتم الاستنجاد بجمعيات.

وكان أعضاء و رؤساء لجان و نواب بمكتب المجلس ابشعبي الولائي قبيل الدورة قد ثاروا على طريقة تسيير المجلس و قرروا الاحتجاج و التهديد بخلق انسداد داخل المجلس، غير أن رئيس المجلس حسام بركات و بالتنسيق مع والي الولاية عبد الوهاب مولاي، تمكنا من امتصاص غضب النواب الثائرين، خلال لقاء جمع الطرفين، تم التوصل فيه إلى اتفاق حول كل النقاط المطروحة، و أهمها توزيع الإعانات على الجمعيات، و طريقة تسيير المجلس عموما ،بالإضافة إلى تحويل مقر المجلس إلى مقر جديد بعد أن تحول المقر الحالي إلى المجلس القضائي في أغلب هياكله.

يذكر أن الدورة حملت اسم النائب بالمجلس الذي وافته المنية عبد المالك بوحبل و الذي كرمت عائلته بالمناسبة.