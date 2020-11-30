بسكرة: عمال محطة الضخ بعين الناقة يحتجون

مجتمع
30 نوفمبر 2020 () - لـ. فكرون
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جدد، اليوم ، ببلدية عين الناقة شرق ولاية بسكرة العشرات من عمال محطة الضخ 2 التابعة لسوناطراك حركتهم الاحتجاجية بغلق البوابة الرئيسية للمحطة و شل نشاطها للتعبير عن رفضهم لقرار تسريحهم التعسفي و تعويضهم بآخرين من خارج الولاية. 

استنادا إلى تصريحات عدد من المحتجين فان قرار الطرد شمل حوالي 77 عاملا منتشرين بمحطات الضخ المتواجدة بتراب الولاية كرأس الميعاد و الشعيبة و غيرها .و حسبهم أنهم عمال مكلفون بمهام عادية قضوا سنوات في هذه المحطة لكن تفاجئوا بقرار تسريحهم دون سابق إنذار. 

و أضاف هؤلاء أن شركة خاصة مكلفة بالإطعام متعاقدة مع سوناطراك عوضت الشركة السابقة التي فسخ عقدها لكن   الشركة الجديدة جلبت العمال من خارج الولاية ليجدوا أنفسهم في بطالة.

و وصف من تحدث إلينا هذا الإجراء بالتعسفي و الظالم الذي لم يراع السنوات التي افنوا فيها حياتهم في المحطة فالبعض منهم قارب على التقاعد.

و ناشدوا والي الولاية و السلطات المركزية التدخل لإعادتهم إلى مناصبهم و المحافظة على رزق عائلاتهم. 

علما ان تدخل رئيس البلدية و رئيس دائرة سيدي عقبة لم يجد نفعا اما تعنت مديرية المحطة .

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