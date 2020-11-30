جدد، اليوم ، ببلدية عين الناقة شرق ولاية بسكرة العشرات من عمال محطة الضخ 2 التابعة لسوناطراك حركتهم الاحتجاجية بغلق البوابة الرئيسية للمحطة و شل نشاطها للتعبير عن رفضهم لقرار تسريحهم التعسفي و تعويضهم بآخرين من خارج الولاية.

استنادا إلى تصريحات عدد من المحتجين فان قرار الطرد شمل حوالي 77 عاملا منتشرين بمحطات الضخ المتواجدة بتراب الولاية كرأس الميعاد و الشعيبة و غيرها .و حسبهم أنهم عمال مكلفون بمهام عادية قضوا سنوات في هذه المحطة لكن تفاجئوا بقرار تسريحهم دون سابق إنذار.

و أضاف هؤلاء أن شركة خاصة مكلفة بالإطعام متعاقدة مع سوناطراك عوضت الشركة السابقة التي فسخ عقدها لكن الشركة الجديدة جلبت العمال من خارج الولاية ليجدوا أنفسهم في بطالة.

و وصف من تحدث إلينا هذا الإجراء بالتعسفي و الظالم الذي لم يراع السنوات التي افنوا فيها حياتهم في المحطة فالبعض منهم قارب على التقاعد.

و ناشدوا والي الولاية و السلطات المركزية التدخل لإعادتهم إلى مناصبهم و المحافظة على رزق عائلاتهم.

علما ان تدخل رئيس البلدية و رئيس دائرة سيدي عقبة لم يجد نفعا اما تعنت مديرية المحطة .