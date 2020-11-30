تشير الأرقام الصادرة عن المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية بشـار، عن تسجيل 28 مخالفة لإجراء تعليق النقل الحضري خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، وهذا من خلال عمليات المراقبة المنفذة من طرف المصلحة الولائية للأمن العمومي بالتنسيق مع أمن الحواضر وفرق الأمن العمومي بأمن الدوائر.

و حسب بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية بشار فإن عمليات المراقبة هذه تأتي في إطار تنفيذ بنود التعليمة الصادرة عن الوزارة الأولى، والتي تنص على تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال عطل نهايات الأسابيع، للحد من انتشار جائحة كورونا.

وأضاف نص البيان أن مصالح أمن ولاية بشـار، تواصل مهامها في الميدان بالوقوف على مدى تطبيق والتزام الناقلين بالبروتوكول الصحي الموصى به، فضلا عن تنفيذ عديد النشاطات التحسيسية والتوعوية والدعوة للتقيد الصارم بالإجراءات الوقائية، على غرار ارتداء القناع الواقي بما في ذلك على مستوى السيارات الخاصة، توفير المطهر الكحولي للزبائن، والحرص على التقيد التام بمختلف التوجيهات الصحية الوقائية للحد من انتشار هذه الجائحة.