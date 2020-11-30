اعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن مواصلة رحلات إجلاء المواطنين العالقين خارج الوطن و كذا الراغبين بالدخول إلى التراب الوطني لاعتبارات استثنائية مع ضرورة حيازة شهادة طبية (PCR) معدة 72 ساعة على الأكثر قبل موعد الرحلة، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان للشركة الوطنية.

وحسب ذات المصدر، سيتم مواصلة رحلات إجلاء المواطنين العالقين خارج الوطن "وكذا الراغبين بالدخول إلى التراب الوطني لاعتبارات استثنائية ذات الصلة بالحالات المستعجلة سيما الصحية منها الإنسانية وللضرورة المهنية والاقتصادية الملحة"، وذلك في إطار تنفيذ التدابير المقررة من قبل السلطات العمومية ذات الصلة بالتنقل الجوي.

كما لفت ذات البيان إلى أنه "يتعين التأكيد أنه فضلا على ضرورة احترام التدابير الاحترازية المعمول بها في مجال الوقاية من انتشار الوباء يجب على المعنيين حيازة شهادة طبية (PCR) معدة 72 ساعة على الأكثر قبل موعد الرحلة، تثبت عدم إصابتهم بهذا الفيروس".

ولم تحدد الشركة في بيانها الدول المعنية برحلات الإجلاء موضحة أن البرنامج المفصل للرحلات المبرمجة "سيتم الإعلان عنه لاحقا" مع تبليغ المواطنين المعنيين بذلك قصد التقرب من الوكالات التجارية للخطوط الجوية الجزائرية لاقتناء التذكرة.

كما ذكرت أن هذه العملية تخص "المواطنين الذين تم إحصاؤهم على مستوى تمثيليات بلدنا بالخارج وكذا الذين درست ملفاتهم على مستوى اللجنة القطاعية المختصة، على أن تبقى العملية متواصلة بالنسبة للحالات الاستعجالية المستجدة التي تستوفي الشروط المحددة سالفا".