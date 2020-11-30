أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أن يواكيم لوف سيبقى مدربا لمنتخب الـ"مانشافت" وسيقوده في كأس الأمم الأوروبية 2020 والتي تأجلت إلى 2021 بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.



وأكد الاتحاد في بيان أن "رئاسة الاتحاد الألماني قررت بالإجماع خلال اجتماع عبر الفيديو اليوم الاثنين، أن تواصل مع المدرب يواكيم لوف الطريق الصعبة للتجديد التي بدأت في مارس 2019"، وذلك في ختام اجتماع قمة بين كبار المسؤولين والمدرب المتواجد في منصبه منذ العام 2006.