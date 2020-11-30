أعلنت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم إيقاف المدرب السابق لإتحاد العاصمة شيكوليني فرانسوا لمدة عامين من كل عمل أو نشاط رياضي على علاقة بكرة القدم، بعد خرقه لواجب الالتزام ببروتوكول تسليم الجوائز.

وحسب بيان الهيئة الكروية، اليوم الإثنين، فإن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 23 نوفمبر 2020، كما تم اقترح فصله عن النشاط مدى الحياة.

تجدر الإشارة أن شيكوليني رفض الصعود إلى المنصة الرسمية لتلقي ميداليته في مباراة الكأس الممتازة التي جمعت فريق اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد يوم 21 نوفمبر 2020.

وكانت إدارة "سوسطارة" قد أعلنت إقالة التقني الفرنسي من العارضة الفنية للنادي بعد هذه الحادثة