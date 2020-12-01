عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكام المعنيين بإدارة مباريات الجولة الثانية من المحترف الأول.

وكانت الرابطة قد كشفت عشية أمس عن برنامج المباريات التي ستلعب يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وجددت "الفاف" في بيانها عبر موقعها الرسمي بضرورة إجراء الحكام لاختبارات "بي سي آر" قبل 48 ساعة من إجراء المواجهة، فيما ستقدم إليهم تصاريح بالسفر عن طريق الولاية. وأضاف المصدر ذاته أن "الفاف" ستتكلف بتغطية نفقات اختبارات الكشف عن فيروس كورونا.