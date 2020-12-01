نظم مكتتبو سكنات "عدل" 2013، المستفيدون من موقع "Q18" بالرحمانية في الجزائر العاصمة، وقفة احتجاجية بسبب التأخر في وتيرة الانجاز الذي تعرفه سكناتهم.

وطالب المكتتبون بضرورة تسريع وتيرة الأشغال خاصة مع التباطؤ الكبير الذي تعرفه عملية التهيئة الخارجية بموقعهم.

كما دعا المكتتبون وكالة "عدل" إلى التدخل لوضع حد لما اعتبروه "تماطلا غير مبرر" من طرف الشركة التركية المكلفة بانجاز المشروع، إضافة إلى الشركة المكلفة بالتهيئة الخارجية، وذلك من أجل التسريع في وتيرة الأشغال على أمل أن يتمكنوا من استلام مساكنهم في القريب العاجل، علما أنهم من أوائل المكتتبين في صيغة "عدل 2013".