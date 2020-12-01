اعتذر لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي أندرسون كافاني عن منشور نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمن إساءة عنصرية.

وبعد أن سجل كافاني ثنائية قاد بها مانشستر يونايتد إلى الفوز على ساوثهامبتون الأحد الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، أشاد به أحد متابعيه عبر تطبيق انستغرام، حيث رد كافاني قائلا "شكرا أيها الزنجي".

وقال النجم الأوروغوياني الدولي إن ما حدث كان مجرد تداخل في المعنى، وإنه يعارض العنصرية تماما.

وأوضح كافاني - في بيان نشر بموقع نادي مانشستر يونايتد- "الرسالة التي نشرتها عقب المباراة يوم الأحد كنت أقصد بها تحية إلى صديق، أشكره فيها على تهنئته لي بعد المباراة".

وتابع اللاعب السابق لباريس سان جرمان "آخر شيء يمكن أن أقصده هو الإساءة لشخص ما، أنا أعارض العنصرية تماما، وحذفت الرسالة بمجرد أن اتضح لي أنه يمكن تفسيرها بشكل مختلف. أود الاعتذار بصدق عن هذا".