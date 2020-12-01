كشف عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة ورصد تفشي فيروس كورونا البرفيسور رياض مهياوي، اليوم الثلاثاء، أن مصالح الصحة سجلت تراجعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، لافتا إلى أن اقتناء اللقاح سيخضع لشروط ومعايير صارمة.

وأوضح مهياوي في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات تراجع خلال اليومين الأخيرين مقارنة بالأيام الفارطة التي تجاوز فيها عدد الإصابات الألف حالة يوميا. واعتبر مهياوي أن الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية، بدأت تعطي ثمارها، معتبرا أن غلق المساحات والفضاءات العامة إلى جانب الحجر الصحي والالتزام بتدابير الوقاية يبقى الوسيلة الوحيدة لاحتواء الوباء.

وبالنسبة للقاح الذي تعتزم الحكومة اقتناءه، أكد مهياوي أن السلطات تتابع مستجدات تسويق اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

مشيرا إلى أن الحكومة في تواصل مع عدد من المخابر العالمية، مثل فايزر وزينيكا وكذلك التمثيليات الدبلوماسية من أجل توفير اللقاح في أقرب الآجال.

وفي هذا السياق أكد مهياوي أن اقتناء اللقاح سيخضع لشروط ومعايير صارمة، حفاظا على صحة المواطنين، سواء تعلق الأمر بفعاليته أو بالأعراض الجانبية على المدى القصير أو الطويل على صحة الإنسان.