عبر الناخب الوطني جمال بلماضي عن مساندته المطلقة للدولي نبيل بن طالب لاعب شالكه الألماني عقب تعرضه لتصريحات عنصرية من قبل لاعب دولي ألماني سابق.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ"الفاف" على الفايسبوك تسجيل لبلماضي يطلب فيه من الهيئات الكروية العليا إلى النظر في ما تعرض له نبيل بن طالب.

وقال بلماضي "كل الدعم لنبيل بن طالب، لقد قاموا بمعالجة موضوع إبعاد بن طالب عن تشكيلة فريقه بالإهانة، حقا إنهم يخبئون كرها وراء البذلة التي يرتدونها في البلاطوهات".

وأضاف "أنا كجزائري وكمدرب للمنتخب الوطني لا يجب أن أترك ما حدث يمر مرور الكرام، الإساءة لنبيل هي إساءة للجزائر بأكملها، لم يجدوا أسبابا أخرى لتغطية إبعاد نبيل عن فريقه سوى الحديث عن أصوله ووضعه الاجتماعي ووجدوا في ذلك ذريعة".

وأوضح بطل إفريقيا رفقة المحاربين "هذه التجاوزات لا يجب السكوت عليها، أطلب من جميع الهيئات الكروية بما فيها الفيفا بضرورة رد الفعل القوية، فريقه قام بالرد لكن هم مطالبون بأكثر من ذلك، لا يجب تشجيع العنف والعنصرية".

وختم بلماضي كلامه بخصوص بن طالب " نبيل نحن وراءك وإن تعرضت للإساءة فقد تعرضنا كلنا للإساءة". وكان الدولي الألماني الأسبق "ستيفن فرويند" قد هاجم ثنائي نادي" شالكه 04" الألماني نبيل بن طالب والمغربي أمين حارث عقب إنزالهما إلى الفريق الثاني بسبب عدم انضباطهما بقرار من قبل المدرب "مانويل باوم".

وأرجع نجم "المانشافت" في تصريحات تلفزيونية لقناة "سبورت 1" أن إبعادهما عن الفريق الأول وإنزالهما إلى الرديف يعود إلى أصولهما الجزائرية والمغربية.