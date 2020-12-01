قامت الهيئة الوطنية للرقابة التقنية بإجراء خبرة على أزيد من 380.000 بناية في إطار عمليات ترميم البناء القديم التي أطلقتها السلطات خلال العشرين سنة الأخيرة.

أكد الرئيس المدير العام للهيئة، بومدين أوقاسي، أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، خلال لقاء وزاري مشترك حول التغيرات المناخية و النجاعة الطاقوية، أن عمليات الخبرة شملت البناء القديم بالمدن الكبيرة، لا سيما الجزائر و عنابة ووهران وقسنطينة وكذا سكيكدة.

وعلاوة على عمل الخبرة، تكمن أيضا مهمة ذات الهيئة في مساعدة مكاتب الدراسات لأجل إيجاد حلول ترميم بنيوية ومقاومة للطوارئ الطبيعية، مثل الزلازل. غير أنه على الصعيد البيئي، فإن تدخل الهيئة الوطنية للرقابة التقنية "محدود للأسف"، على حد تعبير أوقاسي وهذا "بالرغم من قدرات المركز في جلب الحلول الايكولوجية في مجال العزل الحراري".

ولأجل تدخل أحسن على هذا الشق، يوصي أوقاسي بإعداد دفتر شروط متعلق بأشغال الترميم، من شأنه فرض عملا يحترم البيئة.

وأشار المسؤول نفسه إلى أنه "يجب العمل مسبقا على دفتر الشروط لأجل السماح للهيئة الوطنية للرقابة التقنية بالحصول على مزيد من الصلاحيات و جلب مهارتها في الميدان".

وأضاف أوقاسي قائلا "نملك التقنية ومواد ذات جودة ملائمة"، مشيرا إلى أنه فيما يخص حظيرة السكن الجديد، تتدخل الهيئة الوطنية للرقابة التقنية، بتعليمة من الحكومة، في مراقبة مطابقة المعايير الحرارية.