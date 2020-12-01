كشف زير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من فتح الوكالات الخاصة بالصيرفة الإسلامية هو استقطاب الأموال من السوق الموازية والمكتنزة لدى الأسر.

وأفاد وزير المالية خلال كلمته على هامش تدشين وكالة للصيرفة الإسلامية تابعة لبنك "كناب"، أن البنوك الجزائرية ستوفر قريبا 30 نافذة وخدمة للصيرفة الإسلامية على مستوى مختلف وكالاتها على التراب الوطني، مضيفا أن هذه الخدمات ستسمح للمواطنين الجزائريين وللمتعاملين الاقتصاديين العودة بكل أريحية في نظامهم البنكي.

كما أشار الوزير إلى أن عدد الوكالات المخصصة للصيرفة الإسلامية قليل جدا على مستوى الوطن ولا يتعدى أو يقارب الـ 50 وكالة .