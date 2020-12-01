أقدم مجموعة من سكان حي صيفي محمد بعين وسارة ولاية الجلفة على غلق الطريق الوطني رقم 01 وسط المدينة، باستعمال الحجارة والمتاريس مطالبين السلطات المحلية التدخل لوضع حد لمشكلة تسرب المياه القذرة في معظم شوارع الحي بجوار مسجد الشيخ مختاري خالد وذلك بسبب انسداد شبكة قنوات الصرف الصحي على مسافة 200 متر مما تسبب عدم استكمال أشغال تعبيد الشوارع.

وجاءت الوقفة حسبما أفاد به المحتجون جراء الوعود بإصلاح الانسدادات وإعادة تهيئة القنوات لكن دون جدوى، وحذّر سكان الحي في عديد المرات السلطات المحلية من مغبة انفجار قنوات صرف المياه القذرة وانتشار الروائح الكريهة، خاصة بعد أن شهدت تضررا كبيرا وانسدادا أدى إلى تأخر معالجتها من قبل المصالح المختصة رغم الاتصالات المتكررة بهم والوعود الكثيرة، وقد ازداد الوضع تعقيدا مما سيؤثر على صحة المواطن.