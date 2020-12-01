كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي زيان، أن طلبة 4 ولايات بأقصى جنوب الوطن، والمزاولين لدراستهم في جامعات الشمال، يمكنهم سحب تذاكر سفرهم يوم غد الأربعاء.

وأفاد الوزير في منشور على صفحته في الفايسبوك " في إطار التكفل بنقل طلبة الجنوب الكبير لولايات (تمنراست، إليزي، تندوف، أدرار) للموسم الجامعي 2020/2021 المزاولين لدراستهم بالمؤسسات الجامعية لولايات الشمال والقاطنين بولايات أقصى الجنوب، يشرفنا إعلام الطلبة المعنيين المقدر عددهم بـ 3258 طالبا وطالبة أنه يمكنهم سحب تذاكر سفرهم بداية من يوم الأربعاء 02 ديسمبر 2020 من أقرب وكالة للخطوط الجوية الجزائرية مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية".