تمكنت مصالح الدرك الوطني بالشلف في ظرف قياسي من العثور على شاحنة تعرضت للسرقة، اليوم الثلاثاء، من صاحبها القادم من ولاية بومرداس.

وحسب خلية الاتصال بالمجموعة الولائية للدرك بالشلف فإنه تم إعداد مخطط للبحث وتثبيت الحواجز الأمنية في كامل مناطق الشلف لتكلل الجهود بعد نصف ساعة بالعثور على الشاحنة المسروقة مركونة بمنطقة النشاطات بالشطية، حيث تم رفع البصمات ومواصلة التحقيق لمعرفة هوية الجناة وتقديمهم للعدالة.

الضحية البالغ من العمر 42 سنة تنفس الصعداء بعد استرجاع شاحنته وتقدم بالشكر لأفراد الدرك على احترافيتهم وسرعة التدخل عقب تقديمه للشكوى.