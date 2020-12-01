انطلقت اليوم الثلاثاء، أول رحلة تجارية صهيونية إلى دبي، عبر الأجواء السعودية، بحسب مصادر رسمية.

ونشر حساب "إسرائيل بالعربية" على "تويتر" التابع لخارجية الكيان الصهيوني: "أقلعت قبل قليل أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات من مطار بن غوريون الدولي في طريقها إلى دبي. ستمر الرحلة بالأجواء السعودية".

وكتب في تغريدة أخرى "لحظات تاريخية: أول رحلة تجارية إسرائيلية في التاريخ لدبي". من جانبها، أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الرحلة رقم 6H663 ستقل 170 راكبا من مطار بتل أبيب إلى دبي. ووافقت السعودية مساء أمس الإثنين، رسميا على السماح للطائرات الصهيونية باستخدام أجوائها في الطريق إلى دبي.