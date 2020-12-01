أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أنه سيتم تنظيم عودة الطلبة الجزائريين "الممنوحين وغير الممنوحين" في التكوين الإقامي بتونس، يوم السبت القادم عن طريق البر انطلاقا من الإقامة الجامعية "بوحديد" بعنابة.

وأوضح البيان أن الوزارة تعلم "الطلبة الجزائريين الممنوحين وغير الممنوحين في التكوين الإقامي بتونس، والواردة أسماؤهم في القائمة التي تم نشرها بالمواقع الإلكترونية للوزارة والندوات الجهوية الجامعية، بأنه سيتم تنظيم عودتهم إلى تونس عن طريق البر، وذلك يوم السبت 05 ديسمبر 2020 على الساعة العاشرة (10:00) صباحا".

ودعت الوزارة، الطلبة المعنيين إلى "ضرورة إجراء التحليل المخبري (PCR) الخاص بالكشف عن فيروس كورونا إجباريا على مستوى مقر إقامتهم قبل المغادرة" و"تقديم نسخة من الفحص المخبري ( (PCRسلبي مع مدة صلاحية لا تتجاوز 72 ساعة عند وصولهم إلى مركز الحدود" .

وأوضح نفس البيان، أن "الالتحاق" سيكون " يوم الجمعة 04 ديسمبر الجاري بالإقامة الجامعية بوحديد بعنابة"، أين سيتم "إيواء وتجميع" الطلبة على أن تكون "الانطلاقة في شكل مجموعة، يوم السبت 05 ديسمبر 2020 على الساعة السابعة (07:00) صباحا، عبر وسائل النقل التي توفرها مصالح الخدمات الجامعية ".