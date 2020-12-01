جاءت نتائج التحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا والتي قام بها لاعب مولودية الجزائر نبيل لعمارة سلبية وهي المرة الثانية التي يجري فيها اللاعب المسحة الطبية للتأكد من سلامته.

وحسب الصفحة الرسمية للفريق على" فايسبوك" فإنه بعد أن تم إخبار وفد مولودية الجزائر في البنين قبل مواجهته لفريق" بافلز" أن لعمارة مصاب بفيروس كورونا وبالتالي غيابه عن المواجهة، قام الأخير بإعادة التحاليل بالجزائر لكنها جاءت سلبية هذه المرة، ما جعل إدارة الفريق تتساءل عن جدوى الخطوة التي قامت به الجهة المعنية بالتحاليل في البينين.

المصدر ذاته أضاف أن اللاعب مرتاح لعدم إصابته بـ"كوفيد-19" ما يعني تواجده خلال لقاء الجمعة أمام فريق بافلز بملعب 5 جويلية.