نظم صباح اليوم الثلاثاء،عدد معتبر من أساتذة القائمة الاحتياطية بولاية البويرة وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية للمطالبة بالإسراع في الإفراج عن قائمة المستدعين لسد شغور العديد من المناصب خاصة وأن جلهم لا يزال يعاني بطالة .

وحسب المحتجين فإن تماطل المديرية الوصية في الإعلان عن المناصب الشاغرة وعدم استدعاء الأساتذة زاد من معاناتهم مع البطالة ، وأضافوا أنهم مستعدون للعمل في مناطق الظل التي تفتقر للتغطية الكافية بالأساتذة .

وقارن المحتجون قائمة ولايتهم مع مختلف الولايات وقالوا بشأنها تشهد تأخرا كبيرا كما أشاروا إلى إن القائمين على مديرية التربية يرفضون فتح المناصب الشاغرة وإخضاعها إلى نظام التعاقد . واكدوا أنهم سيواصلون وقفاتهم الاحتجاجية إلى غاية تحقيق مطالبهم.