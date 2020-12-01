قام الفريق السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء بزيارة عمل وتفتيش إلى القاعدة المركزية للإمداد بالناحية العسكرية الأولى.

وصرح الفريق شنڨريحة قائلا "خضنا غمار الصناعة العسكرية لتلبية احتياجات الجيش بمصادر إمداد وإسناد داخلية والمساهمة في بعث الصناعة الوطنية وتحقيق إدماجها الاستراتيجي من خلال مشاريع طموحة ذات آفاق واعدة".

وأضاف الفريق شنڨريحة أن القيادة العليا للجيش قررت خوض غمار تطوير الصناعة العسكرية لتلبية احتياجات الجيش.