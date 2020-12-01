قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم الثلاثاء على إرهابيين اثنين واسترجعت أسلحة وكمية من الذخيرة وأجهزة اتصال وألبسة وأدوية، خلال عملية تمشيط أنجزتها بمنطقة وادي بوعايش قرب بلدية العنصر في ولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة وادي بوعايش قرب بلدية العنصر في جيجل بالناحية العسكرية الخامسة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم 01 ديسمبر 2020، من القضاء على إرهابيين (02) اثنين، بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية خطيرة.

وأضاف ذات المصدر أن العملية مكنت من استرجاع ثلاثة (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وخمسة (05) مخازن مملوءة، وقنبلة (01) يدوية، ولوحة (01) لتوليد الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى (12) حقيبة ظهر تحتوي على كميات معتبرة من الذخيرة وسبعة (07) أجهزة اتصال وألبسة وأدوية.

وخلص البيان إلى القول أن هذه العملية النوعية، التي لا تزال متواصلة، تأتي لتؤكد عزم قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني، ومدى يقظة والتزام قواتنا المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.