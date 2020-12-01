

قام مدرب وفاق سطيف نبيل الكوكي بترقية المدافع المحوري لفريق الرديف شاهين بلول وذلك بمنحه فرصة التدرب مع الأكابر.

وحسب الصفحة الرسمية للنادي السطايفي على "الفايسبوك" فإن شاهين البالغ من العمر 20 سنة كان حاضرا خلال تدريبات الفريق لنهار اليوم، وأضاف المصدر ذاته أن اللاعب الشاب يتواجد ضمن القائمة الإفريقية للنسر الأسود والتي ستشارك في كأس الكاف.

وقد لاقى قرار ترقية اللاعب إلى صف الأكابر استحسان من قبل مشجعي الفريق عبر الصفحة الرسمية خصوصا وأنه يتمتع بإمكانيات كبيرة ما يسمح له بتقديم الإضافة اللازمة لزملائه.