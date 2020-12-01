يرمز الشيب أو الشعر الأبيض عند الرجال إلى الحكمة، لكنه عند النساء يعتبر دلالة من دلائل التقدم في السن على الرغم من أنَّه قد يظهر في سن مبكر، إلا أنَّ الأبحاث والدراسات الحديثة استطاعت أن تتوصل إلى حقائق جديدة مرتبطة بالشيب، حقائق عن الشيب عند المرأة:

1- توصَّل العلماء إلى أنَّ التقدم بالعمر هو السبب الأول والرئيسي للشيب، ويعود سببه إلى قلَّة إفراز الجسم لمادة الميلانين، وهي المادة المسؤولة عن إعطاء اللون للشعر، ومع مرور الوقت تتوقف الخلايا الملونة في بصيلة الشعر عن تكوين وتصنيع مادة الميلانين وبذلك يقلُّ وينعدم لون الشعر فيصبح لون الشعر أبيض.

2- توصَّلت الإحصاءات إلى أنَّ القوقاز هم الأسرع مشيباً بين كل العروق، كما أنَّ أصحاب الشعر الأحمر هم أسرع شيباً ومن ثم الأسيويون ومن بعدهم يأتي الأمريكيون من الأصل الإفريقي، ولم تستطع الأبحاث أن تتوصل لسبب هذا الاختلاف .

3-توصَّل علماء من جامعة نيويورك الأميركية إلى أنَّ أحد أسباب الشيب المبكر الضغوط النفسية والتوتر والإجهاد، حيث تُسبِّب الضغوطات بتقلُّص الخلايا الجذعية المسؤولة عن اللون الشعر، وهذا ما يفسر العلاقة بين الضغوطات النفسية وارتفاع نسبة الشيب في الشعر.

4- وجد الأطباء أنّ هناك علاقة بين التدخين والشيب المبكر، وذلك لأنَّ التدخين ينتج المواد الكيماوية والتي بدورها تسرع من ظهور علامات الشيخوخة، لذا من الضروري الإقلاع عن التدخين تماماً من أجل تفادي الشيب والأهم من ذلك من أجل الحفاظ على صحة الجسم العامة 5- أكَّدت الدراسات على أنَّ البيروكسيد الموجود في منتجات تبيض الأسنان يتسبَّب في تلف صبغة الميلانين مما يؤدي إلى شيب الشعر.

8 عوامل لظهور الشيب المُبكّر:

عادة يظهر الشيب في منتصف الثلاثين حيث تظهر في البداية عدد قليل من الشعرات البيضاء وفي سن الخمسين يكون لدى 50٪ من الأشخاص كمية كبيرة من الشعر الأبيض المائل للرمادي.

يتساءَل البعض لماذا يشيب بعض الناس في سن مبكرة فالبعض يشيب في العشرين والبعض الآخر يبدأ الشعر الأبيض في الظهور قبل سن العشرين، ويرجع ذلك لعدة عوامل سنتعرف عليها في فيما يلي:

أولاً: العامل الوراثي يلعب العامل الوراثي دوراً كبيراً في ظهور الشيب فإذا كان أحد أفراد الأسرة قد شاب في سن مبكرة فهناك احتمال كبير بأن يشيب الأبناء في سن مبكرة أيضاً. ثانياً: الحالة النفسية إن الاضطرابات النفسية والتوتر والقلق والإجهاد والحزن الشديد والحوادث المفاجأة والضغوطات التي تواجه المرء تلعب دوراً في تسريع ظهور المشيب. ثالثاً: سوء التغذية عدم الاهتمام بالغذاء ونقص الفيتامينات والمعادن وخاصة فيتامين ب وحمض الفوليك يتسبب في ظهور الشيب في سن مبكرة وذلك لأنهما يؤثران على الخلايا المكونة للميلانين.

رابعاً: مرض البهاق هو من الأمراض الجلدية التي تسبب في نقص التصبغ حيث يظهر نقص التصبغ على هيئة بقع بيضاء في الجلد، فعندما ينمو الشعر في المنطقة المصابة بالبهاق ينمو بلون أبيض مثل الجلد تماماً.

خامساً: مرض الأنيميا ينتج عن مرض الأنيميا نقص في فيتامين ب ونقص هذا الفيتامين يتسبب في ظهور الشيب المبكر.

سادساً: الصبغات الكيميائية إن الإكثار من وضع الملونات والصبغات الكيميائية ومزيلات الألوان يؤثر على بصيلات الشعر مما يتسبب في نقص إفراز مادة الميلانين.

سابعاً: الاختلالات الهرمونية تتسبب في ظهور الشيب المبكر حيث تؤثر هذه الاختلالات على وظائف أعضاء الجسم، أي أنها تحد من إنتاج الميلانين في بصيلات الشعر مما يؤدي إلى ظهور الشيب المبكر.

ثامناً: التلوث إن التلوث البيئي يؤثر على جميع الكائنات الحية وبما فيهم جسم الإنسان لذلك إن تلوث الماء والهواء يؤثر بشكل كبير على ظهور الشيب المبكر.