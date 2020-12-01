نظم، صباح اليوم الثلاثاء، مجموعة من عمال عقود ما قبل التشغيل المنتهية عقودهم، والتابعين لوزارة التضامن والأسرة، وقفة احتجاجية، أمام مقر ولاية غليزان، منددين بتماطل الجهات الوصية في إعادة تجديد عقودهم وتمديدها وتحويلها إلى مديرية التشغيل كما حدث مع العقود السارية.

وردّد المحتجون جملة من الشعارات وهي استغاثة إلى رئيس الجمهورية وإلي الولاية لحملها على التدخل وإنهاء معاناتهم لاسيما وأنّ بعضهم أرباب عائلات حوّلوا إلى البطالة.

وأكد المحتجون في بيان الوقفة الاحتجاجية، الذي تحوز "الخبر" على نسخة منه، بأنهم من خلال هذه الوقفة والوقفات السابقة التي نظموها أمام مديرية النشاط الاجتماعي ومقر الولاية، يطالبون بضرورة تجديد العقود المنتهية للمشغلين في نمط، جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، وتمديدها وتحويلها لمديرية التشغيل كما حدث مع عقود ما قبل التشغيل السارية عقودهم، بالإضافة إلى الإدماج بعد استفاد الشروط القانونية، وألحوا على إلغاء شرط السنّ 35 سنة. كما طالبوا بمساواة الراتب مع باقي فئات الإدماج المهني واحتساب سنوات العمل في التقاعد.