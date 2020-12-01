نظم،اليوم الثلاثاء، الأساتذة المنضوون تحت تنظيم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست"بڨالمة، وقفة احتجاجية سلمية، أمام مقر مديرية التربية للولاية، رافعين العديد من المطالب التي تتلخّص أساسا في بـ "توفير ظروف العمل الملائمة لتمدرس التلاميذ" وتسوية قضية " انعدام توفر النقل والإيواء للأساتذة العاملين داخل وخارج الولاية "، "كثافة الحجم الساعي أو الحصص في جميع المواد "،

بالإضافة إلى مشكل "المخلفات المالية العالقة " و"فتح مناصب مالية جديدة" لتخفيف العبء على الأساتذة وغيرها من المطالب التي تضمنها بيان موقع من المكتب الولائي لكنابست، تحصلت"الخبر" بڨالمة على نسخة منه. وقد تزامنت الوقفة الاحتجاجية مع الدخول في إضراب لمدّة يوم كامل، التي دعت إليها نقابة كنابست بالولاية، والذي بلغت نسبة الاستجابة ولائيا له للفترة الصباحية،62 بالمائة حسب المنسق الولائي، نور الدين زرولو، الذي حضر الوقفة الاحتجاجية التي اعتبرت رمزية بالموازاة مع الإضراب حسبما ذُكر لنا.

وقد تداول على الكلمة في الوقفة الاحتجاجية، كل من المنسق الولائي لنقابة "كنابست"، وممثلون من المكتب وأساتذة وممثلون عن خريجي المدارس العليا. كما تميّزت الوقفة الاحتجاجية ، بالتطرّق إلى قضية ثانوية الإخوة بن صويلح (عجابي) بأعالي مدينة قالمة ، وما تشهده من أخذ ورد بين معظم الأساتذة ونائب المدير للدراسات ، حيث كشف بعض الأساتذة المتدخلين من هذه الثانوية، عن حيثيات النزاع القائم بينهم وبين ناظر الثانوية، وتأخر البتّ ولائيا في قضية الإطار التربوي المشتكى منه ، وما سببته القضية حسبهم من احتقان داخل هذه الثانوية التي تعد إحدى أعرق ثانويات ولاية ڨالمة