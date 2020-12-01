اتخذت شركتا الطيران الوطنيتان "الخطوط الجوية الجزائرية" و"طيران الطاسيلي" جميع الإجراءات التقنية علاوة على التدابير المتعلقة بالوقاية من فيروس كوفيد-19 من أجل برمجة رحلات جوية داخلية نحو الجنوب الجزائري حيث ستنطلق أولى الرحلات الأحد المقبل، حسبما أفاد به مسؤولون في الشركتين العموميتين للنقل الجوي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية قال مدير الاتصال لدى شركة طيران طاسيلي، كريم بحار انه "امتثالا لقرار الحكومة المتعلق برفع الإجراء الخاص بتعليق الرحلات الجوية للمسافرين على الشبكة الداخلية ، قامت شركة طيران الطاسيلي بضبط برنامج يتضمن في مرحلة أولى عدة رحلات نحو الجنوب (من 7 لغاية 14 ديسمبر الجاري).

و يوجد من بين الرحلات المبرمجة - يضيف المتحدث- الجزائر العاصمة نحو مطارات كل من ادرار و بشار وتمنراست. و لفت إلى أن هذه الرحلات نحو الجنوب تلتزم من خلالها شركة الطيران الطاسيلي بالجانب التعاقدي مع شركة سوناطراك الذي يقضي بنقل عمال وموظفي القطاع البترولي نحو ولايات الجنوب و"الذي لم يعلق منذ ابريل الماضي".

وبخصوص الرحلات الجوية ما بين مدن شمال البلاد قال بحار أنه سيتم برمجة رحلات (دون تحديدها) وفقا للطائرات المتوفرة . أما بالنسبة للرحلات نحو الخارج (رحلات الإجلاء)، أكد بحار أنه "لحد الساعة لم تتلق شركة طيران الطاسيلي برنامجا بخصوص هذه الرحلات".

بدوره، أكد المكلف بالإعلام والاتصال لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي أن الرحلات الجوية الداخلية نحو الجنوب ستنطلق ابتداء من الأحد المقبل دون تحديد عدد الرحلات أو الولايات المعنية مؤكدا أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد وباء كوفيد-19.

وشددت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء على "ضرورة احترام الإجراءات الوقائية ضد فيروس كوفيد -19 من طرف المسافرين بما فيها إجبارية لبس القناع الوقائي للتمكن من ضمان رحلات آمنة و في أحسن ظروف و ذلك ابتداء من 6 ديسمبر الجاري".

و كانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت في بيان لها أمس الإثنين عن مواصلة رحلات إجلاء المواطنين العالقين خارج الوطن و كذا الراغبين بالدخول إلى التراب الوطني لاعتبارات استثنائية مع ضرورة حيازة شهادة التحليل الطبي المخبري (PCR) معدة 72 ساعة على الأكثر قبل موعد الرحلة.

غير أن الشركة لم تحدد في بيانها تاريخ بداية الرحلات أو الدول المعنية برحلات الإجلاء موضحة أن البرنامج المفصل للرحلات المبرمجة "سيتم الإعلان عنه لاحقا" مع تبليغ المواطنين المعنيين بذلك قصد التقرب من الوكالات التجارية للخطوط الجوية الجزائرية لاقتناء التذكرة.