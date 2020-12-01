سجلت مصالح الحماية المدنية، بولاية غليزان، مساء اليوم، حالتي اختناق يغاز الكاربون ببلديتي بن داود وزمورة.

وأفادت ذات المصالح، بأنه في حدود الساعة الثالثة و45 دقيقة من مساء أمس، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة زمورة لإجلاء فتاة مختنقة جراء إستنشاق غاز أكسيد الكربون داخل حمام منزل منبعث من موقد موصول بقارورة غاز ببلدية زمورة الضحية من جنس أنثى 18 سنة تعاني من ضيق في التنفس، تم إسعافها و إجلاءها من طرف النجدة لعيادة زمورة.

وفي ذات اليوم، تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في تمام الساعة الرابعة و10 دقائق، لأجل حالة إختناق شخصين جراء إستنشاق غاز أكسيد الكربون المنبعث من مسخن الماء على مستوى مسكن بعمارة بحي سياميطال بلدية بن داود الضحيتين 28 سنة ذكر و 19 سنة أنثى تعانيين من ضيق في التنفس تم إسعافهما و إجلاءهما إلى مستشفى غليزان.