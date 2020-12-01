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آخر مستجدات كوفيد-19 في الجزائر

آخر مستجدات كوفيد-19 في الجزائر

أخبار الوطن
1 ديسمبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 953 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الجائحة في الجزائر.

و بهذا يرتفع إجملي الإصابات منذ بدابة الجائحة في الجزائر إلى 84.152حالة.

و أضاف الدكتور جمال فورار الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة الجائحة أن 16 وفاة تم تسجيلها خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2447 حالة وفاة، و أن 596 مريضا تماثلوا للشفاء من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات التشافي من الفيروس  54.405  شخصا.                

و أشاؤ إلى أن بأن 46 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة، و أن 15 ولاية سجلت بها من 1 الى 9 حالات و12 ولاية لم تسجل أي حالة، فيما سجلت 21 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق. 

 

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كلمات دلالية:
كورونا

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