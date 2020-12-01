تم تسجيل 953 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت اليوم اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الجائحة في الجزائر.

و بهذا يرتفع إجملي الإصابات منذ بدابة الجائحة في الجزائر إلى 84.152حالة.

و أضاف الدكتور جمال فورار الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة الجائحة أن 16 وفاة تم تسجيلها خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2447 حالة وفاة، و أن 596 مريضا تماثلوا للشفاء من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات التشافي من الفيروس 54.405 شخصا.

و أشاؤ إلى أن بأن 46 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة، و أن 15 ولاية سجلت بها من 1 الى 9 حالات و12 ولاية لم تسجل أي حالة، فيما سجلت 21 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.