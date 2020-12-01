احتج مساء اليوم ، الثلاثاء ،سكان قرية القصابة المعروفة بالشيخ الضيف، المتواجدة على الطريق الوطني 44 التابعة إقليميا لبلدية رمضان جمال ولاية سكيكدة ،وحسب مصادر محلية فإن احتجاج السكان راجع إلى تحويل المولد الكهربائي المتواجد بالقرية إلى مكان آخر.

الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن العشرات من السكنات التي أصبحت بدون كهرباء دون معرفة السكان أسباب تحويل المولد الكهربائي ،وعليه لم يجدوا وسيلة لإيصال انشغالهم إلى السلطات المحلية، سوى قطع الطريق الوطني الذي يربط عدة بلديات إضافة الى ولايتي عنابة وقالمة بولاية سكيكدة ، المحتجون يطالبون السلطات المحلية بالتدخل لدى الجهات المسؤولة على توزيع الكهرباء من أجل وجود حل لهذا الإشكال وإعادة الكهرباء لسكناتهم.