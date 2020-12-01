واصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي، هجوماته المركزة ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي على طول جدار العار لليوم التاسع عشر على التوالي، حسب ما أفاد به بيان وزارة الدفاع الوطني الصحراوية الصادر اليوم الثلاثاء.

وقد تواصلت عمليات القصف المركز خلال يوم أمس ونهار اليوم مستهدفة جنود الجيش المغربي.

وخلال يومِ أمس،إستهدف المقاتلون الصحراويون المواقع التالية:

- قصف مكثف إستهدف لقواعد بمنطقة أنقاب العبد بقطاع حوزة.

- قصف عنيف إستهدف مواقع الاحتلال في منطقة طارف لَخْشَيْبي بقطاع حوزة.

- قصف مركز إستهدف مواقع قوات الاحتلال في منطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية.

- قصف عنيف إستهدف مواقع الاحتلال بمنطقة تنوشاد بقطاع المحبس.

- قصف مركز إستهدف مواقع العدو في منطقة بن زكه بقطاع حوزة.

- قصف عنيف أستهدف قوات العدو شمال ديرت بقطاع حوزة.

ونهار اليوم، قصفت وحدات المجد والكرامة المواقع التالية:

- قصف مركز إستهدف مواقع جنود الإحتلال في روس أوديات أشْدِيدَة بقطاع الفرسية.

- قصف عنيف إستهدف قوات الاحتلال بمنطقة أم أدگن بقطاع البگاري.

- قصف مركز إستهدف نقاط تمركز العدو بمنطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية مرتين متتاليتين.