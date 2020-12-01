استرجع، أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية لحلاف بولاية غليزان قطيع الغنم الذي تمت سرقته المتكون من 98 رأسا من الغنم والماعز والتي سرقت من شخص تعرض الى الاعتداء ومحاولة القتل.



وقالت ذات المصالح، بأن أفراد الفرقة الإقليمية الدرك الوطني بلحلاف، تلقوا مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1055 من طرف مواطن مفادها تعرض شخص لسرقة قطيع من الغنم بعد الاعتداء عليه ومحاولة قتله مع إلقائه داخل حفرة بالمكان المسمى بعين سيدي فتاح بإقليم بلدية لحلاف(غليزان)، على الفور تم تفعيل مخطط سرقة المواشي وتشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان.

بعد عملية البحث والتمشيط تم العثور على القطيع على بعد حوالي 1.5 كلم غرب من مكان الاعتداء بين بلديتي لحلاف وجديوية المتكون من (62) رأس من الغنم و(36) رأس من الماعز، على إثرها تم استرجاعه وتسليمه لمالكه، مع تقديم الشخص المتورط أمام الجهات القضائية فيما يزال البحث متواصل لتوقيف الشخص الاخر الموجود حالة في فرار.