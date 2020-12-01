EPA أثارت الأزمة الاقتصادية الخانقة احتجاجات ضد النخبة الحاكمة

انتقد البنك الدولي السلطات اللبنانية لما يقول إنه تقاعس "متعمد" في اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة.

ويقول تقرير صادر عن البنك إن عددا كبيرا من السياسات غير المنسقة وغير الفعالة جعلت الوضع الاقتصادي يزداد سوءا.

وتوقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 20 في المئة، كما رجح أن ينتشر الفقر بين أكثر من نصف سكان البلد.

وتفاقمت الأزمة المالية التي يشهدها لبنان بسبب تأثير وباء كوفيد-19، والانفجار الذي شهده مرفأ بيروت، في شهر أغسطس/ آب، وأدى إلى دمار واسع النطاق في العاصمة.

وينخرط السياسيون اللبنانيون حاليا في نقاشات من أجل تشكيل حكومة جديدة تعالج تلك التحديات.