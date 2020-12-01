باتنة: توقيف مرتكب جريمة قتل الشاب ضياء الدين

مجتمع
1 ديسمبر 2020 () - سليمان مهيرة
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ألقت، مساء اليوم الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة القبض على  المتهم الرئيسي  في قتل الشاب س،ض 21 سنة .

الجريمة التي وقعت بجوار ثانوية صلاح الدين الأيوبي بحي بارك أفوراج  بمدينة باتنة إندلعت بعد حدوث شجار بين الضحية وأحد الشباب يبلغ من العمر 20 سنة و يقطن بحي بوعقال وإنتهت بتوجيه هذا الأخير لضربة بسلاح أبيض في صدر الضحية أصابه بها في قلبه أدت إلى وفاة الضحية .

يذكر أن المجتمع المدني بباتنة كان قد حذر من تنامي ظاهرة حمل السلاح الأبيض من طرف عدد لآباس به من شباب الولاية وإستعماله والإعتداء به في شجارات ونقاشات عادية .

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