ألقت، مساء اليوم الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة القبض على المتهم الرئيسي في قتل الشاب س،ض 21 سنة .



الجريمة التي وقعت بجوار ثانوية صلاح الدين الأيوبي بحي بارك أفوراج بمدينة باتنة إندلعت بعد حدوث شجار بين الضحية وأحد الشباب يبلغ من العمر 20 سنة و يقطن بحي بوعقال وإنتهت بتوجيه هذا الأخير لضربة بسلاح أبيض في صدر الضحية أصابه بها في قلبه أدت إلى وفاة الضحية .



يذكر أن المجتمع المدني بباتنة كان قد حذر من تنامي ظاهرة حمل السلاح الأبيض من طرف عدد لآباس به من شباب الولاية وإستعماله والإعتداء به في شجارات ونقاشات عادية .