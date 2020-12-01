تقدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، هذا الثلاثاء، بتعازيه الخالصة إلى الأسرة التيجانية ومريديها وإلى الشيخ الشريف التيجاني عبد المطلب، شيخ الزاوية التيجانية بداكار (السينغال) في وفاة شقيقه، الشيخ الطيب التيجاني.



وكتب جراد في صفحته على تويتر قائلا: "بنفس صابرة ومحتسبة، بلغني نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ الطيب التيجاني، رحمه الله. وبهذا المصاب الجلل، أتقدم إلى شقيقه الشيخ الشريف أحمد التيجاني عبد المطلب وإلى الأسرة التيجانية ومريديها في العالم بأحر التعازي والمواساة، سائلا الله تعالى أن يسكنه الفردوس الأعلى ويلهم أهله الصبر والسلوان. إنه سميع قريب مجيب الدعاء".