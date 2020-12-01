أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر في الشرطة بأن شخصا مجهولا قام بدهس مجموعة من المارة في الشارع بمدينة ترير الألمانية.



وأعلنت السلطات الألمانية أن مرتكب عملية الدهس كان تحت تأثير الكحول، ونفت "وجود أي دوافع إسلامية أو دينية أخرى وراء هجومه".



وأكدت الشرطة الألمانية مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم في ترير إلى 4 أشخاص، إضافة إلى إصابة 15 شخصا بجروح.



وأشارت السلطات إلى أن منفذ الهجوم دهس الناس بسيارته بشكل متعمد.



وكشف مكتب المدعي العام المحلي أن مرتكب الهجوم، رجل من مواليد المدينة، عمره 51 عاما، ولم تكن له أي سوابق جنائية.



وأضاف المكتب أن الرجل كان تحت تأثير الكحول أثناء تنفيذه الهجوم، وقد تكون لديه اضطرابات نفسية. وأكد أنه لا يوجد أي دليل على وجود دوافع إرهابية أو سياسية أو دينية وراء الهجوم.