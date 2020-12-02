تتوقع مصالح الأرصاد الجوية عودة الأمطار اليوم الأربعاء على عدة ولايات بوسط وشرق البلاد.

وأوضح ذات المصدر في تنبيه باللون الأصفر على خريطة اليقظة أن أمطارا غزيرة ستتهاطل بداية من منتصف نها اليوم على ولايات بجاية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، ڨالمة، قسنطينة، المدية، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، سوق أهراس، تيبازة وميلة.

وأضاف نفس المصدر أن الأمطار المتوقعة ستتواصل إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس على أن تقدر كمية التساقط طوال فترة صلاحية النشرية بين 15 و20 ملم.