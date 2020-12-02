كشف نائب رئيس أمن ولاية ميلة، عميد أول للشرطة مزياني عبد الرزاق، عن تسجيل 15 قضية تخص الفساد التي عالجها جهاز الأمن الوطني بالولاية إلى جانب معالجة 49 قضية أخرى في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية، وقد بلغ عدد المتورطين في القضايا المذكورة 306 أشخاص، أودع منهم 24 الحبس المؤقت ، كما تجاوزت المبالغ المالية المحجوزة في هذه القضايا 59 مليار سنتم .

وكشف المسؤول ذاته أيضا عن حجز مواد مصنعة وشبه مصنعة وأخرى تالفة كانت موجهة للتسويق تقدر 2.6 مليون وحدة صيدلانية وشبه صيدلانية.

ومن أهم قضايا الفساد، التي عالجتها مصلحة الشرطة القضائية خلال الأشهر الماضية من السنة الجارية، قضية تخص منح قطع أرضية، في إطار الاستثمار الخاص لانجاز مشاريع على مستوى بلدية شلغوم العيد ، تم تكييفها على أساس منح امتيازات لصالح الغير وإساءة استغلال الوظيفة عمدا، والاستفادة من تأثير الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة، وقد حول ملف هذه القضية لمحكمة ميلة، التي حولته بدورها لمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.

قضية أخرى تتعلق بالتزوير واستعمال المزور لطلب مزية غير مستحقة، باستغلال النفوذ و إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة لصالح الغير، تمثلت في طلب مسؤول سامي، لمبلغ مالي معتبر لغرض منح رخصة لمشروع .

قضية أخرى تخص اختلاس أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة بأحد المستشفيات، وقد حول ملف القضية لمحكمة شلغوم العيد، التي أدانت أطرافها بثلاث سنوات حبس نافذة . القضية الرابعة تتعلق بالتزوير واستعمال المزور وإبرام عقود مخالفة للتشريع المعمول به، لغرض منح امتيازات غير مبررة والاستفادة من تأثير الأعوان العموميين، للحصول على امتيازات غير مبررة تم تحويل الملف لمحكمة فرجيوة .

أما القضية الخامسة فتتعلق باختلاس وتبديد أموال بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بميلة، عن طريق التزوير واستعمال المزور ومنح امتيازات غير مبررة لصالح الغير، إساءة استغلال الوظيفة عمدا والاستفادة من التأثير على الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة تم تحويل ملفها لمحكمة ميلة.

قضية أخرى تتعلق بتكوين جمعية أشرار لارتكاب جريمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، إساءة استغلال الوظيفة والمحاباة والاستفادة من تأثير الأعوان الاقتصاديين، وتشييد مصنع لإنتاج منتجات مصنفة دون رخصة، تورط فيها 21 شخصا تعالج على مستوى محكمة شلغوم العيد.