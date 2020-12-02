رد الدولي الجزائري نبيل بن طالب على التصريحات العنصرية التي أطلت مؤخرا في حقه على خلفية إنزاله إلى الفريق الرديف لنادي شالك 04 الألماني.

وكتب اللاعب السابق لتوتنهام الإنجليزي عبر صفحته الشخصية على الأنستغرام :"في الساعات القليلة الماضية ، قيل الكثير أو كتب الكثير عن وضعيتي في شالك 04 ، على الرغم من السياق الرياضي الصعب والنتائج المخيبة إلا أني ظللت محترفا وجادا في كل الظروف."

مضيفا :" لقد شعرت بالدهشة وخيبة الأمل عندما علمت بتهميشي من الفريق الأول ، دون أي مبرر صادق."

وأردف بن طالب :" بالإضافة إلى ذلك تعرضت لبعض الانتقادات السيئة، على خلفية عنصرية، من بعض الصحفيين والمستشارين الزائفين بدافع الضجة أكثر من العمل الصحفي، وهؤلاء الناس لا يمثلون إلا أنفسهم."

وغرد بن طالب على تويتر: "من الجيد أن تقول لا للعنصرية ، فمن الأفضل أن تتصرف على أساسها، لا بأس أن تقول لا للعنصرية ، فمن الأفضل أن تثبت ذلك فعلاً."

وفي الأخير توجه بن طالب بشكره إلى المدرب جمال بلماضي، الاتحاد الجزائري للعبة وكامل زملائه على المساندة المعنوية التي تلقاها منهم وختم كلامه: "دائما نبقى أقوى من خلال بقائنا متحدين، فلا مجال للعنصرية أو أي شكل من أشكال التمييز".