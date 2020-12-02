أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن تنظيم المديرية الفنية الوطنية دورة تدريبية ستكون مخصصة للحصول على إجازة من صنف " أ".

وحسبما جاء عبر المصدر ذاته فإن الدورة جاءت بعد الحصول على الضوء الأخضر من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة بعد التطورات الأخيرة.

وأضاف المصدر ذاته فإنه تم إنشاء لجنة لفحص الملفات المتقدمين للحصول على ترخيص" كاف أ" من قبل المديرية الفنية التي احتفظت بالمجموعة والتي تضم 25 مرشحا وفق اللوائج الجديدة للكاف.

وستعقد الدورة الأولى بداية من 05 إلى 09 ديسمبر 2020 بالجزائر العاصمة.