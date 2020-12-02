أتهم الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، النظام في الجزائر، ببيع الوهم لجبهة "البوليساريو".

وقال خلال مشاركته في ندوة نظمت عن بعد: "أن النظام الجزائري قد أجرم في حق شعبه والاتحاد المغاربي والشعب الصحراوي، مسائلا ما هذا الوهم الذي يبيعه لهم.

وفي إشارة إلى الاتحاد المغاربي قال المرزوقي "عندما يصير عندنا اتحاد مغاربي فالصحراويون عوض أن يكونوا تحت الحماية أو الضغط في منطقة صحراوية بالجزائر، يكون عندهم الحق في أن يستقروا في تونس أو يعملوا في ليبيا أو الجزائر والمساهمة في الانتخابات في بلدان الاتحاد المغاربي، وهكذا يكون لهم وطن مفتوح وجواز سفر مغاربي ويكونوا جزءًا من الأمة وينالون الاحترام في كل مكان".

وسبق للمرزوقي في حوار صحافي خص به جريدة "القدس العربي" أن اتهم الجزائر بتأجيج التوتر في الصحراء الغربية.