أوضح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بوزيد ، اليوم الأربعاء، أن الجزائر تقوم بمتابعة كل المستجدات المتعلقة بلقاحات فيروس كوفيد-19، بالدول التي توصلت إلى نتائج وصفت بالناجعة.

وأضاف بن بوزيد، في تصريح على أمواج القناة الإذاعية الثانية، أن الجزائر لن تقتني أي لقاح غير معتمد لدى منظمة الصحية العالمية، مؤكدا أن كل الجزائريين سيستفيدون من هذا اللقاح خاصة فئة المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، والأطقم الطبية ومصالح الحماية المدنية، والناس القريبين من خطر الفيروس.

وأشار وزير الصحة إلى أنه يوجد على الأقل 200 مخبر يعمل على إيجاد لقاح كورونا. وأضاف في السياق "لم نصرح أنه سيتم توزيعه ابتداء من شهر جانفي، لم نأخذ الإجراءات بعد".