نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 25 نوفمبر إلى الفاتح من ديسمبر الجاري، عمليات عديدة أسفرت عن نتائج وصفت بـ "النوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني" .

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء أنه في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة وادي بوعايش قرب بلدية العنصر في جيجل بالناحية العسكرية الخامسة، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 01 ديسمبر 2020، على ثلاثة (03) إرهابيين وضبطت ثلاثة (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وخمسة (05) مخازن ذخيرة مملوءة وقنبلة (01) يدوية وكميات معتبرة من الذخيرة وأغراض أخرى، في حين كشفت ودمرت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي (16) مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلة (01) تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة ومواد غذائية وأغطية وأغراض أخرى بكل من جيجل وسكيكدة وبرج بوعريريج.

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، (17) تاجر مخدرات وحجزت، خلال عمليات متفرقة، كميات ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ (07) قناطير و(09) كيلوغرامات تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وفي هذا الصدد، يضيف البيان، ضبط حرس الحدود (513,25) كيلوغرام من الكيف المعالج بالنعامة، في حين أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني ببشار، تاجري (02) مخدرات وحجزت كمية أخرى من الكيف المعالج تُقدر بـ (156) كيلوغرام، بالإضافة إلى (469866) قرص مهلوس. وفي نفس السياق، أوقفت مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود (15) تاجر مخدرات وحجزت (39,75) كيلوغرام من الكيف المعالج و(47395) قرص مهلوس في عمليات متفرقة بكل من الجزائر العاصمة وباتنة وتلمسان وبرج بوعريريج وتبسة وسطيف وغليزان وأم البواقي والطارف.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وإليزي وتندوف، (58) شخصا وحجزت مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى (18) مركبة و(248) مولدا كهربائيا و(220) مطرقة ضغط و(03) أجهزة للكشف عن المعادن و(328) كيس من خليط خام الذهب والحجارة وكذا أغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، إلى جانب (1,125) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بينما أوقفت مصالح الدرك الوطني (03) أشخاص وحجزت (09) بنادق صيد و(160,27) قنطار من مادة التبغ و(21024) وحدة من الألعاب النارية و(2091) كاميرا مراقبة و(129) هاتف ذكي و(9392) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات منفصلة نفذت بكل من غليزان والوادي وبسكرة وغرداية وباتنة والشلف وتبسة. كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (28324) لتر بكل من أدرار وبرج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

وفي سياق آخر، أحبط حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ (52) شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية وتقليدية الصنع بكل من عين تموشنت والشلف وتلمسان، فيما تم توقيف (49) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية وغليزان وتبسة والطارف.