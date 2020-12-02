تحدث الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم آسي ميلان الايطالي عن تجربته رفقة فريق آرسنال الإنجليزي.

وقال بن ناصر في تصريحات نقلتها صحيفة " ذو صن " البريطانية :" وصلت إلى إنجلترا في سن مبكرة ، مكثت أول شهرين في الفندق لأنني لم أرغب في الذهاب والعيش مع عائلة لم أكن أعرفها."

وأضاف : " كان عمري 17 سنة ولم أستطع العيش بمفردي ، لذا جاءت أختي للبقاء معي."

وأوضح مدلل "الخضر" بشأن لاعبه بقميص "المدفعجية " : المشكلة كانت تكمن آنذاك في كون المدرب آرسن فينغر كان يضعني في مناصب لم أعتد اللعب فيها، وكنت أشعر بضغط مجنون وضيعت العديد من الكرات."

وأردف :" في سبتمبر شاركت لأول مرة في كأس الرابطة مع آرسنال وكان ذلك أمام شيفيلد وينزداي في مباراة تعرض فيها كل من شامبرلين ووالكوت للإصابة".

انتقال بن ناصر من الدوري الانجليزي الممتاز إلى البطولة الإيطالية وبالتحديد " الدرجة الثانية " كان بمثابة مجازفة وقال بشأنها :" لا يزال لدي عقد مدته أربع سنوات مع آرسنال ، لكنني ذهبت حيث أرادوني حقًا. "لم أكن أعرف إمبولي لكنني قبلت النزول من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي لأن هذا هو النادي الذي كان يريدني أكثر من أي شيء آخر.

وختم أحسن لاعب خلال نهائيات "كان" 2019 : "سبب ذهابي إلى أسي ميلان ، اخترتهم لتاريخهم ، ولكن أكثر من ذلك لأن مشروعه كان الأفضل بالنسبة لي."