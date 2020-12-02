فشل نادي ريال مدريد الإسباني مرة أخرى في تجاوز عقبة نادي " شاختار دونيسك " الأوكراني الذي أنعش آماله في بلوغ الدور الثاني من منافسة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على النادي " الملكي" بهدفين دون رد وهو الانتصار الثاني من نوعه للفريق الأوكراني على " المرينغي ".

وعلق مدرب الريال زين الدين زيدان عقب الخسارة :" لن أستقيل على الإطلاق، سنواصل".

مضيفا : "لقد مررنا بأوقات عصيبة في الماضي، ستكون هناك دائمًا أوقات صعبة. إنها سلسلة من النتائج السيئة ولكن علينا الاستمرار. نعلم أن هناك مباراة واحدة متبقية وعلينا أن نفوز ونفكر في تجاوز هذا الدور."

وتابع: "لدي القوة، وسأبذل كل شيء واللاعبون أيضا. علينا رفع الرأس والتفكير في المباراة التالية.

عندما تكون في خط سيء، لا يوجد شيء آخر تفعله سوى التفكير في المباراة."