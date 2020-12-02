عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم التونسي نعيم حسني رفقة مواطنيه أيمن إسماعيل و أمين برك الله لإدارة مباراة النصر الليبي وشباب بلوزداد والمقررة في 6 ديسمبر الجاري ، وذلك برسم إياب الدور التمهيدي الأول من رابطة أبطال إفريقيا.

وحسب الصفحة الرسمية لممثل الجزائر فإن شباب بلوزداد سيتنقل يوم الجمعة إلى مصر على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

للتذكير فإن مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز شباب بلوزداد بهدفين دون رد بملعب 5 جويلية فيما سيلعب اللقاء الثاني بملعب الشرطة بالقاهرة بداية من الساعة الثانية إلا ربع زوالا بالتوقيت المحلي.